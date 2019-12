Salerno, presentato il libro “Il Giro Granata in 100 giorni”

Si è tenuta ieri sera presso la libreria Imagine’s Book (ex libreria Guida) in Corso Garibaldi, 142 a Salerno, la prima presentazione del libro “Il Giro Granata in 100 giorni”, dedicata alla collega e giornalista Marta Naddei, prematuramente scomparsa sabato. E’ stata ripresa una delle frasi emblematiche di Marta, pubblicata sul quotidiano La Città, domenica mattina a firma di Dario Cioffi: “Hanno mille difetti, s’appiccicano tra loro e pigliano picci allucinanti, ma i tifosi della Salernitana sono veramente i più fighi d’Italia”. Non ci sarà mai alcuna frase che potrà spiegare meglio, il prototipo di tifoso granata. Si chiude così il 2019, anno del Centenario Granata, ricordando che la prima partita ufficiale venne disputata il 15 febbraio 1920. Il libro, disponibile online su Amazon e presso la libreria Imagine’s Book, ripercorre cent’anni di storia, focalizzando l’attenzione sulle trasferte. Diversi gli aneddoti raccontati dall’autore, Giuseppe Pucciarelli, docente e giornalista nel corso della presentazione, moderata da Giovanni Sorgente, giornalista e direttore responsabile di Gera Web Tv. I racconti di Pucciarelli, pieni di verve hanno ripercorso le emozioni granata, condivise anche dai tifosi presenti in sala. Dietro la passione sportiva, l’amore per la maglia, il clima da tifoso alla vigilia di una trasferta, ci sono sensazioni ed emozioni che è impossibile spiegare a parole. E’ dello stesso parere, anche Christian Memoli, amico di Pucciarelli, intervenuto con la sua esperienza di fondatore di salernitanastory.it, portale pubblico al quale l’autore ha attinto, in quanto pietra miliare della storia granata. Ringraziamenti doverosi a Rocco ed Antonio Calenda, colleghi ed amici preziosi. Ma le sorprese non finiscono qui. Christian e Giuseppe hanno infatti accennato a qualcosa che sta già bollendo in pentola. Sulla pagina Facebook dedicata al libro, è possibile interagire ponendo quesiti all’autore, in attesa della prossima presentazione prevista a fine gennaio. Disponibile un’intervista e le fotografie della presentazione, organizzata dalla web agency Ok Comunicare di Angela Casale.