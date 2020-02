Salerno, presentate le attività del progetto L.I.C.E.O. ART

Una presentazione emozionante, densa di proposte didattiche e innovazioni artistiche si è tenuta nella Sala Teatro del Liceo Artistico Sabatini Menna nell’ambito delle attività del progetto L.I.C.E.O. ART a valere sul programma “Scuola Viva – IV annualità – Por Campania Fse 2014/2020”. Per l’avvio della quarta annualità il M° Antonio Onorato ha tenuto una performance musicale entusiasmante che ha coinvolto studenti, docenti e tutti i presenti in una gremitissima Sala Teatro. Il crescente appeal del Liceo Artistico Salernitano è dovuto anche alle azioni messe in campo negli anni dalla dirigente scolastica Ester Andreola e dalla direttrice dei Servizi Generali e Amministrativi Rita Guariniello utilizzando le risorse del programma Scuola Viva per l’attivazione di laboratori innovativi a supporto della didattica tradizionale, per l’acquisizione di attrezzature e materiali. Nell’occasione della presentazione di L.I.C.E.O. ART non ha fatto mancare il proprio sostegno l’amministrazione comunale di Salerno: l’assessore alla Pubblica Istruzione Eva Avossa ha evidenziato la fattiva collaborazione tra le istituzioni locali e l’Istituto Sabatini Menna che esprime progettualità e nuove iniziative sempre più innovative, capaci di incidere in maniera significativa sullo sviluppo culturale e sociale della città di Salerno anche attraverso l’utilizzo qualificato dei fondi regionali e comunitari. Il giornalista e critico teatrale Carlo Pecoraro ha introdotto i laboratori dell’anno 2020: Social Media Marketing, Music Art, Dipop Movimento a Ritmo, Coro Art, Animazione Teatrale, Organizzazione di Eventi Artistico Culturali, Creazione di Impresa e Orientamento Professionale sono stati illustrati da Tiziana Caputo dell’Associazione Laes, da Vincenzo Quagliano della QS & Partners e da Pasquale De Cristoforo dell’Associazione Campania Danza, il cui start è previsto per martedì 18 febbraio.