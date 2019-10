Salerno, presentata la mostra “Pinocchio Around The World” di Pirozzi

A Palazzo “Ruggi”, sede della Soprintendenza Abap di Salerno, sono state presentate le iniziative culturali di questo fine ottobre. Alla conferenza sono intervenuti tre funzionari: Michele Faiella, Stefania Ugatti e Rosa Maria Vitola. “Pinocchio Around The World” è il titolo della mostra di Giacomo Pirozzi, fotografo Unicef. Attraverso gli occhi di Pirozzi e di Pinocchio conosceremo i volti e le storie di tanti bambini del mondo: perché essere piccoli non è uguale ad ogni latitudine del pianeta. Il viaggio rappresenta una vera e propria “finestra” sul mondo che, oltre ad avvicinarci alle sorti di ogni bambino, ci invita a riflettere sui diritti dell’infanzia, spesso negati. L’iniziativa si terrà presso il complesso monumentale di San Pietro a Corte, nella Cappella Sant’Anna attigua alla zona Ipogea il 17 e 18 ottobre con i seguenti orari di apertura: dalle 10.00 alle 18.00. Il sito di proprietà dello Stato è gestito dalla Soprintendenza Abap di Salerno e Avellino, diretta da Francesca Casule, con ingresso gratuito. La mostra è parte integrante del progetto Media Education Campus, prodotto dall’Associazione SalernoInFestival e promosso da Miur e Mibact (Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo), nasce con lo scopo di facilitare il processo di digitalizzazione nell’ambito dell’educazione attraverso la Media Education.