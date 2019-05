Salerno. Pino Strabioli allo spettacolo Jennifer di Antonello De Rosa

C’era anche il regista, attore, conduttore, critico musicale e teatrale, Pino Strabioli domenica sera all’Auditorium del centro Sociale di Salerno, per assistere alla potente interpretazione di “Jannifer” dell’acclamato attore e regista Antonello De Rosa. Una standing ovation per De Rosa che è sceso in campo per i diritti LGBT, accanto all’ Arci gay di Salerno, in occasione del Pride 2019. Un auditorium affascinato da Jennifer, che conta 25 riconoscimenti nazionali, un Premio Camilleri e due Premi al Festival Le Voci dell’anima di Rimini. Pino Strabioli invitato a salire sul palco a fine spettacolo, dopo aver abbracciato l’amico Antonello De Rosa, ha affermato “che dire, è il teatro che stasera parla, ho visto diverse versioni di Jennifer, questa è davvero la più bella”. Parole che hanno riempito di gioia e gratificato il lavoro fatto dal regista in questi anni in cui è andato avanti nel sacrifico e nella assoluta professionalità. Antonello De Rosa intervistato ha detto: “Pino per me non è solo l’artista culturale a cui far riferimento è anche e soprattutto l’amico, questo lui è per me, aver avuto la sua presenza allo spettacolo mi ha riempito di gioia immensa”. Presente anche la presidente di A.GE.D.O, Carmela Smaldone che ha scritto: “La bellezza di Antonello, non solo quella fisica, è evidente sul palcoscenico. Lui non interpreta lui è il personaggio, ieri sul palco era Jennifer. Un uomo che riesce a immedesimarsi in un altro/a e sentirne anche il dolore così come fa lui non può che essere speciale”.