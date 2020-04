Salerno, panetteria viola le norme anti-Coronavirus: chiusa per 5 giorni

La Polizia di Salerno ha effettuato, nella mattinata, un accertamento a carico di un negozio di alimentari del centro cittadino. Al titolare dell’attività – una panetteria – , è stata contestata la violazione relativa al mancato rispetto delle misure di contenimento per l’emergenza sanitaria da coronavirus, in quanto sorpreso a produrre e vendere prodotti di pasticceria (cornetti, sfogliate, zeppole) espressamente sospesi dal commercio dal citato decreto. Oltre al verbale di illecito amministrativo, al fine di impedire la reiterazione della violazione, è stata anche adottata la misura della chiusura provvisoria dell’esercizio per 5 giorni.