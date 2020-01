Salerno, mercoledì la presentazione del libro “Il Giro Granata in 100 giorni”

Si terrà mercoledì 22 gennaio alle ore 19:00 presso la libreria Mondadori al centro commerciale La Fabbrica, la seconda presentazione del libro “Il Giro Granata in 100 giorni”, acquistabile anche lì, già nei prossimi giorni. I festeggiamenti del Centenario della Bersagliera, non sono ancora terminati. Si avvicina, infatti la data dell’anniversario della prima partita ufficiale: il 15 febbraio 1920. Alla presenza dell’autore, Giuseppe Pucciarelli, docente e giornalista, con la conduzione di Giovanni Sorgente, giornalista e direttore responsabile di Gera Web Tv, sarà ospite Francesca De Santis, direttore sportivo Salernitana Femminile. Il libro che ripercorre cent’anni di storia, racconta aneddoti, risultati e performances che hanno scritto la leggenda granata, seguendo la Salernitana in tutta Italia. Alla presentazione seguirà un buffet ed un brindisi.