Salerno, lunedì la presentazione della quinta edizione di “Mutaverso Teatro”

Si terrà lunedì 20 gennaio alle ore 11:30, presso la Sala del Gonfalone del Comune di Salerno, la conferenza stampa di presentazione della quinta edizione di “Mutaverso Teatro”, stagione teatrale ideata e diretta da Vincenzo Albano e curata da Erre Teatro Ass. Cult. Alla giornata parteciperanno: Antonia Willburger, assessore alla Cultura, ai rapporti con associazioni e fondazioni culturali; Ermanno Guerra, presidente della Commissione Cultura e il consigliere Rocco Galdi, vicepresidente della Commissione Cultura. Saranno illustrati i dettagli e le novità del programma, che rispetto alle precedenti edizioni si preannuncia ricco di appuntamenti e vario per generi e proposte. Diversi saranno anche gli spazi coinvolti – non più solo l’Auditorium del Centro Sociale – per una stagione sicuramente più itinerante e meno stanziale. La conferenza anticipa di pochi giorni l’effettivo inizio della Stagione, che infatti prevede i primi appuntamenti già il 22 e 23 gennaio al Teatro Antonio Ghirelli, con un focus sulla Compagnia Teatrino Giullare di Sasso Marconi, che torna in Campania, dopo un decennio di assenza, con due grandi classici della letteratura teatrale del Novecento.