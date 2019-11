Salerno, lunedì la presentazione del volume “Red, Un pianeta” di Musumeci

La casa editrice Saremo Alberi firma la stampa di “Red, Un pianeta”, scritto e disegnato da Tiziana Musumeci. Per il gruppo salernitano, che dal 2016 ha deciso di investire sulla produzione editoriale rivolta ai ragazzi in prima battuta ma anche al mondo degli adulti, si tratta del quarto libro nonché il secondo albo illustrato in catalogo. E così dopo “Aria e luce viaggio attraverso i due regni”, “Cristalli”, “Re nasone e il profumo della felicità”, le parole ed i policromi disegni tornano a mettere su carta temi come quelli del tempo, dell’attesa, della curiosità e della scoperta dei talenti. “Red, Un pianeta” sarà presentato in anteprima lunedì 18 novembre dalle ore 17.30 presso la sede di Saremo Alberi.Libroteca in via Santa Margherita a Salerno (età consigliata 3-10 anni). Per l’occasione sarà organizzata una presentazione sui generis con tanto di lettura e laboratorio a tema. L’evento è gratuito. Partendo dalle sollecitazioni del libro di Tiziana Musumeci i bambini potranno vivere l’esperienza della scoperta, proprio come il protagonista. Nel corso del pomeriggio si deciderà di accettare una sfida e vivere insieme una nuova avventura. Per info e prenotazioni 3926778323. Martedì 19 novembre, alle ore 9.30, “Red, Un pianeta” sarà presentato presso la libreria Ubik Acireale. “Red, Un pianeta” è la storia di un piccolo grande bambino Red che vive su Small, un bellissimo pianeta tutto per sé. Passa le sue giornate cercando di curarlo e renderlo ancora più meraviglioso, ricercando l’armonia con la natura. Un giorno, però, proprio il destino gli farà un brutto scherzo. Tiziana Musumeci è un’illustratrice e un’autrice per bambini. Durante la sua formazione artistica ha studiato Illustrazione presso la Scuola del Fumetto di Palermo (corso triennale e conseguimento del diploma finale) e Graphic Design presso l’Accademia di Belle Arti di Catania (diploma di laurea di I livello in Graphic Design indirizzo Editoria, voto centodieci e lode). È interessata a tutto ciò che riguarda il mondo del disegno e della grafica. La Saremo Alberi in queste settimana ha stretto un accordo con la casa editrice uruguaiana @Criatura Editora, per la traduzione italiana dell’albo illustrato dal titolo “Grande”, scritto da Pablo Choca, vincitore del premio Bartolomé Hidalgo, come miglior albo illustrato dell’anno in Uruguay.