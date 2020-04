Salerno: l’associazione Angela Serra dona macchinario all’ospedale “Da Procida”

È stato consegnato ieri all’Ospedale “Giovanni Da Procida” di Salerno lo strumento in grado di eseguire rx al torace a pazienti allettati per contrastare l’emergenza covid-19, acquistato con una raccolta fondi promossa dal Presidente dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro di Salerno, Arturo Iannelli. La consegna del macchinario ieri è avvenuta alla presenza del Commissario Straordinario Vincenzo D’Amato, del Direttore dell’U.O.C. di Radiologia Mattia Carbone, del Direttore dell’U.O.C. di Ingegneria Clonica Angelo Marra e dell’Amministratore delegato e direttore commerciale di MedicalSA srl Francesco Natale. Nel lanciare la raccolta fondi, l’associazione Angela Serra ha stazuato subito 5mila euro, riusciendo poi a raggiungere la somma necessaria all’acqusito del macchinario pari a 52.460 euro, grazie alla collaborazione di molte associazioni di volontariato, imprenditori di Salerno e privati: l’Ail sezione “Marco Tulimieri” di Salerno, l’Associazione Arcobaleno Marco Iagulli Onlus, l’Associazione di volontariato “Chiara Paradiso”, Corda in accordo onlus, il Gruppo da Crisalide a Farfalla, Ass. S.O. Solidarietà Onlus, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, Ados Salerno, Corporazioni Piloti del Porto, Salernitana Combustibili Srl, Buoninfante Alfredo Spa, Trans Italia Srl, Carmine Galdieri & figli Spa, i gruppi fb Solo per chi ama Salerno, Figli delle Chiancarelle e tantissimi privati.