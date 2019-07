Salerno. LAPREVENZIONENONVAINVACANZA! Con l’Associazione Angela Serra

Nuovo appuntamento con la prevenzione domani, mercoledì 17 luglio, dalle ore 15.30 presso l’Ambulatorio dell’Associazione Angela Serra per la Ricerca su Cancro, sez. di Salerno “Luana Basile” in via V. Loria nel quartiere Pastena a Salerno. Nell’ambito della Campagna “Proteggere se stessi”, domani, presso l’ambulatorio dell’Associazione dedicato a “Rosalba” si alterneranno medici e operatori volontari per controlli gratuiti senologici, nutrizionali e psicologici. Un appuntamento con la prevenzione dell’Associazione Angela Serra e che gode del Patrocinio Morale del Comune di Salerno – Assessorato alle Politiche Sociali – e dell’A.O.U. OO San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno. A curare le visite gratuite saranno i dottori A. Spadino, Responsabile Breast Unit dell’A.O.U. di Salerno, G. Siano, chirurgo senologico della Breast Unit dell’A.O.U. di Salerno, C. Fiorillo, oncologa dell’A.O.U. di Salerno, A. Giordano, biologa nutrizionista e G. Tortora, psicologa. Durante la manifestazione domani verrà presentato alle ore 17.00 il nuovo progetto di Anna Santoro e Rosa Viviani “Make-up per pazienti oncologici” per offrire alle donne in cura utili consigli e accorgimenti pratici per fronteggiare gli effetti secondari delle terapie e riconquistare senso di benessere e autostima senza rinunciare alla propria femminilità.