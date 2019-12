Salerno, l’8 gennaio l’inaugurazione della mostra “Offdesign” di Dino Ricciardi

Mercoledì 8 gennaio 2020 alle ore 19,00 presso lo spazio “Chiaroscuro Illuminazione” (Corso Garibaldi 139) a Salerno sarà inaugurata la mostra “Offdesign” di Dino Ricciardi. Si tratta di 16 orologi, di diverse dimensioni, che l’architetto salernitano ha realizzato nel 2019 incrociando la funzionalità del design, la progettazione di oggetti di uso quotidiano, e la creatività artistica, svincolando la loro ideazione dagli schemi canonici della riproduzione industriale. Anche grazie al fatto che questi complementi d’arredo sono realizzati come pezzi a tiratura limitata, tutti debitamente numerati. La particolarità è data dall’uso di componenti artigianali originali o cambiando la destinazione d’uso di oggetti già presenti sul mercato, con il riciclo di materiali e la possibilità di una personalizzazione ad hoc su commissione. Le immagini dei quadranti di questi orologi particolarissimi sono composizioni grafiche geometriche o astratte, accompagnate da campiture cromatiche di grande impatto visivo che danno vita a un gioco di colori e forme caleidoscopiche. Una sorta di pannelli decorativi per l’arredamento contemporaneo che travalica la funzione di segnalazione del tempo. Ogni modello è identificato con un codice alfa-numerico e la tiratura è di 9 esemplari per ciascuna variante, eventualmente personalizzabile su richiesta. La mostra sarà visibile, negli orari di apertura del negozio, fino al 18 gennaio 2020.