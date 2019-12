Salerno, l’11 dicembre la presentazione del progetto “Monete antiche di Elea – Velia”

Continuano gli incontri di Soprintendenza e Università, negli Istituti Superiori di Salerno e provincia, per la valorizzazione dei Beni Culturali del territorio. Dopo il Liceo “Torquato Tasso”, mercoledì 11 dicembre, alle ore 11.00, nella Sala Teatro del Liceo Artistico “Sabatini – Mmenna” di Salerno sarà presentato il progetto di restauro delle “Monete antiche di Elea – Velia”, selezionato per il concorso di Art Bonus 2019, a cura della Soprintendenza e dell’Università di Salerno. All’incontro, moderato da Michele Faiella, giornalista e funzionario responsabile dell’Ufficio Stampa della Soprintendenza, interverranno: Maria Tommasa Granese, funzionario archeologo della Soprintendenza; Giacomo Pardini e Federico Carbone, professori del Dispac dell’Università di Salerno e Rosa Maria Vitola, funzionario per la promozione e comunicazione della Soprintendenza. Il progetto, nato da una stretta collaborazione tra la Soprintendenza Abap di Salerno e Avellino e il Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale dell’Università di Salerno, costituisce un’assoluta novità, in quanto per la prima volta il mecenatismo privato (la Fondazione Nazionale delle Comunicazioni-Fnc, Roma) è intervenuto per restaurare, e in tal modo valorizzare, migliaia di monete in preoccupante stato di conservazione, la cui perdita avrebbe cancellato pagine di storia sociale ed economica di una delle più importanti città della Magna Grecia. L’occasione del progetto, inoltre, permette di formare studenti e giovani ricercatori coinvolti nelle attività di ricerca e, in tal senso, rappresenta anche un investimento sul capitale umano del nostro Paese, in termini di opportunità per favorire un’alta formazione tecnico-scientifica e professionale nell’ambito dei beni culturali.