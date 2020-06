Salerno, il Reggimento “Cavalleggeri Guide” ha celebrato la “Festa di Corpo”

Anche a Salerno, nella caserma D’Avossa, sede del Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), si è celebrata la “Festa di Corpo”, in occasione della Battaglia di Custoza del 24 giugno 1866. Dato il particolare momento il Reggimento ha organizzato una cerimonia in forma ristretta, ma ugualmente ricca di significato, e che rispettasse le limitazioni dovute all’emergenza Covid-19. Il comandante delle “Guide”, Colonnello Daniele Cesaro ha deposto una corona di alloro dinanzi al monumento sul piazzale dell’alzabandiera per commemorare e onorare quanti caddero per consegnarci un Italia libera e unita. Durante la celebrazione della messa ha poi ricordato come le Guide si distinsero nei combattimenti della III Guerra d’indipendenza, sacrificandosi con azioni risolutive. malgrado le soverchianti forze nemiche e permettendo alla Fanteria italiana di schierarsi in linea di battaglia. La cerimonia è terminata con la lettura della motivazione della Medaglia d’Argento al Valor Militare concessa allo Stendardo delle Guide, proprio per i Fatti d’Arme di Custoza. Il Reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), unità della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”, quest’anno compie il 160° anniversario dalla sua costituzione. Nella storia recente, hanno partecipato a tutte le principali operazioni che hanno visto impegnato l’Esercito in Patria e all’estero.