Salerno, il 23 novembre la presentazione della società di revisione “Imperium Audit S.p.A.”

Un processo di revisione efficiente e di alta qualità, a garanzia di imprese e stakeholders, nel rispetto dei principi contabili dettati dalla nuova normativa di settore. Si terrà sabato 23 novembre alle ore 10, presso il Salone di Rappresentanza di Palazzo Sant’Agostino, in via Roma, a Salerno, la presentazione della società di revisione “Imperium Audit S.p.A.” Una nuova realtà che nasce dall’intuito di professionisti nel campo della consulenza aziendale e della cooperazione, della revisione legale, della consulenza fiscale e del lavoro. Tra i punti di forza, competenza e costante attenzione alle esigenze del cliente. Contatto diretto e continuo con il team leader o coordinatore delle varie professionalità, per affrontare e risolvere le problematiche tecniche nel corso del lavoro, con un approccio costruttivo e pragmatico, offrendo servizi di elevata qualità, efficienza e valore aggiunto. Muovendo dall’importanza strategica dell’audit per aziende pubbliche e private, la società opererà con l’obiettivo di assicurare un supporto puntuale ed efficace, nonché per informare sui più recenti sviluppi normativi che possano interessare imprese e business. Dopo i saluti del Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, interverranno Maria Consiglia Viglione, presidente del consiglio di amministrazione di “Imperium Audit”; Salvatore Giordano, presidente dell’Ordine Dei Dottori Commercialisti e Degli Esperti Contabili di Salerno; Antonio Cammarota, Consiglio Comunale di Salerno; Gerardo Di Trolio, presidente F.N.I. Salerno Federterziario; Monica Ottone, consigliere “Imperium Audit”. Modererà Giovanna Naddeo, giornalista.