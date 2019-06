Salerno, il 22 giugno il concerto di Gigi Finizio

È un po’ che non si vede in giro, ma la sua è solo una pausa di riflessione: Gigi Finizio riparte da Salerno. Il cantante e compositore napoletano si esibirà live sabato 22 giugno al Sea Garden, il Club di via Salvator Allende da sempre punto di riferimento anche per la musica dal vivo, notti di spettacolo, serate danzanti e venue di grandi ospiti. «Ero alla ricerca di nuove emozioni musicali, di nuovi progetti live, discografici e sociali. Mi sono volutamente defilato per decidere e iniziare un capitolo nuovo della mia vita, senza mai tralasciare le mie radici – racconta l’artista – mi sono rinchiuso nello studio di registrazione, parlando solo con il mio pianoforte, unico amico al quale confido tutti i miei segreti. Adesso ho le idee chiare: uscirò tra un po’ con un nuovo singolo che si chiama “Buongiorno Amore” dopodiché mi concentrerò a pieno sulla seconda parte di “Io Torno”, il mio nuovo ambizioso progetto discografico». La prima parte infatti è uscita a dicembre: dodici tracce, sei per tranche, per un disco che è frutto di passione e sacrificio e che segna il ritorno dell’artista sulla scena, impegnato quest’estate in una lunga tournee in giro per i luoghi più belli e suggestivi dell’Italia. Ma la sua terra è da sempre la sua start up. «Il mare quest’anno lo vedrò di tanto in tanto – aggiunge Finizio – ma sono felice di vedere, anche se di notte, quello di Salerno, una città che porto nel cuore: ho trascorso tutta la mia infanzia a Vietri. A questi luoghi mi legano ricordi bellissimi». Un predestinato con la melodia nel sangue, Finizio, pubblica ad appena 9 anni il suo primo album e fa subito centro nel cuore della gente. Le sue canzoni sono accompagnate da sonorità sempre eleganti che raccontano storie di vita vera; il suo timbro di voce, originale e mai banale, gli permette di lavorare anche sulle intramontabili note della tradizione napoletana. Nel Sud Italia l’artista è una realtà in grado di calamitare su di sé l’attenzione di migliaia di persone: i suoi live sono vere dimostrazioni d’amore verso il pubblico, sempre pronto a seguirlo, ovunque. E così accadrà anche sabato a Salerno, quando al Sea Garden Finizio rispolvererà tutto il suo bellissimo repertorio, da “Lo specchio dei pensieri” a “Solo lei”, da “Fammi riprovare” a “Per averti”, e poi “A modo mio”, “Musica e speranza” (scritta per lui da Gigi D’Alessio e Mogol) “Più che posso”, “Basterebbe” e “Amore amaro”, colonna sonora del film “Il principe abusivo” di Alessandro Siani. Dopo Finizio, il Sea Garden, la storica struttura con oltre 50 anni di attività alle spalle, continuerà a vestirsi la sera, al chiarore della luna, di signorilità ed eleganza, divenendo la terrazza sul mare più esclusiva di Salerno, con la sua cena spettacolo. Per l’occasione è stato approntato il programma “Giocheria Garden” che vedrà ogni sabato, fino a settembre tanti altri grandi nomi della musica dal vivo e dello spettacolo come Andrea Sannino, Adriano Pappalardo, Fred De Palma, Nino Buonocore, Enzo Marino Band, Via Toledo, Gianluca Capozzi, Quisisona, Mr Hide, Cristiano Malgioglio, Jerry Calà, Maurizio Filisdeo, Discoinferno, Allerija. Il costo del tagliando è di 30 euro. A seguire anche musica disco con i deejay Francesco Trimarco, Enzo Capocelli, sax performance Vito De Simone, Hosting Germano Voice. I biglietti sono ancora disponibili presso la struttura tutti i giorni dalle 8 alle 20.