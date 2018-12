Salerno, il 20 dicembre l’assemblea straordinaria dell’Odcec

“La digitalizzazione è un’opportunità da cavalcare, ma dobbiamo avere il potere e gli strumenti per governare i cambiamenti. Ci stiamo preparando da tempo alla gestione della fatturazione elettronica e siamo molto favorevoli all’adozione di una piattaforma di categoria nazionale che ci possa rendere indipendenti rispetto alle software house. Parleremo di questa e di tante altre novità giovedì prossimo”. È pronto a tracciare il bilancio di un anno ricco di iniziative e, soprattutto, ad illustrare le tantissime attività che saranno messe in campo nei prossimi mesi per la categoria il presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Salerno Salvatore Giordano. L’occasione sarà l’Assemblea straordinaria per gli iscritti all’Albo dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Salerno, gli iscritti all’Elenco Speciale e le Società tra Professionisti convocati, giovedì 20 dicembre 2018 alle ore 16, in seconda convocazione, presso la sede dell’Odcec in via Roma 39. All’ordine del giorno, il resoconto delle attività poste in essere dal Consiglio nel 2018 e la pianificazione delle prossime attività a favore degli iscritti. A partire dalla formazione. “Abbiamo creduto e crediamo fortemente nel valore della formazione specializzante come volano per la crescita della nostra categoria e per la creazione di nuove occasioni di sviluppo del proprio campo di azione, creando per i colleghi nuovi orizzonti, sostenendoli e stimolandoli nel perfezionamento e nella qualificazione anche in diverse aree di competenza, per superare le sfide della crisi e dell’evoluzione della nostra professione”, rimarca ancora Salvatore Giordano. “Anche il prossimo anno – aggiunge il presidente – continueremo a proporre corsi qualificanti in questa direzione, grazie anche alle collaborazioni intraprese, a partire dalla Scuola di Alta formazione da noi supportata”. Ben 112 gli eventi formativi promossi nel 2018 tra convegni, corsi, videoconferenze, seminari, workshop per un totale di ore pari a 654 ed altrettanti relativi crediti formativi a disposizione degli iscritti. Dal corso Abilitante Revisore di Società Cooperative a quello per Gestore delle crisi da sovra-indebitamento, dal Master in Corporate Finance & Banking agli aggiornamenti obbligatori sulla Revisione Legale e sul GDPR Privacy, l’Odcec ha puntato su una formazione fortemente specialistica in modo non solo da contribuire al mantenimento e accrescimento dei requisiti di qualificazione professionale degli iscritti salernitani, ma anche per creare un’ulteriore opportunità di lavoro per i commercialisti e sostenerli nella conquista di nuove nicchie di mercato. Grazie ad un restyling e ampliamento del sito dell’Ordine appena varato, gli iscritti possono inoltre consultare in modo più semplice i crediti acquisiti, suddivisi analiticamente per tipologia dell’evento e per materia, come previsto dal Regolamento Formazione Professionale del Consiglio Nazionale. L’operazione “trasparenza” – avviata già a inizio mandato dalla governance Giordano – prosegue sempre online con la pubblicazione, nell’area riservata agli iscritti, di tutti i verbali e gli atti deliberati dal Consiglio. Particolare attenzione è stata posta dal Consiglio nei rapporti con il Tribunale, per favorire una maggiore rotazione degli incarichi affidati dai magistrati ai professionisti incaricati, nel rispetto delle normative vigenti, con l’intento di poter creare elenchi di commercialisti specializzati in determinate aree giuridico-economiche. Si è guardato anche alle giovanissime generazioni con il Protocollo di Intesa stipulato quest’anno con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania per promuovere una serie di attività nell’ambito dell’orientamento universitario e dell’alternanza scuola-lavoro a favore degli studenti delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado della Campania, con la Convenzione con l’Istituto S. Caterina da Siena – Amendola proprio per dare seguito all’alternanza per gli studenti dell’ultimo triennio della scuola superiore, e con una sempre proficua collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno, non solo per quanto riguarda la sinergia con docenti dell’Unisa in relazione all’attività formativa dell’Ordine, ma anche con il rinnovo della convenzione tra Università ed Ordine relativa al percorso di tirocinio per i praticanti con laurea in Economia Aziendale (sia con il Dipartimento Scienze Aziendali – Management & Innovation Systems Disa-Mis che con il Dipartimento Scienze Economiche e Statistiche Dises), mentre è in atto l’ampliamento anche ai tirocinanti laureati in Economia e Commercio (Laura magistrale Dises ). “Diamo alle nuove generazioni la speranza di poter continuare a fare questo meraviglioso mestiere. Un altro dei tanti punti su cui continueremo a lavorare nel prossimo anno – assicura il presidente Salvatore Giordano – così come riproporremo la riflessione in occasione della rinnovata tradizione di San Matteo, ben rivalutata quest’anno, che sarà ancor più proiettata a livello nazionale”.