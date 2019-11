Salerno, il 19 novembre la presentazione del V° Congresso Internazionale sull’autismo

Martedì 19 novembre ore 10.00 presso la “Sala Giunta” del Comune di Salerno in via Roma, ci sarà la conferenza stampa di presentazione del V° Congresso Internazionale “Autisms: The Best Pratices” promosso dalla Cooperativa Sociale “Giovamente” nei giorni 22 23 24 novembre presso il Resort Saint Joseph Via Salvatore Allende 66. All’incontro prenderanno parteciperanno il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, l’assessore alle Politiche Sociali dell’amministrazione comunale, Nino Savastano, il presidente e il vicepresidente della Cooperativa Sociale “Giovamente”, Luca Goffredo e Rosa Mandia. Da 10 anni, il presidente Luca Goffredo si preoccupa di dare risonanza e divulgazione, mettendo in campo diverse realtà per confrontarsi, informarsi, formare sul disturbo dello spettro autistico, infatti l’evento vedrà il coinvolgimento di molti partecipanti da diverse parti d’Italia. Orgogliosi di poter ospitare più di 30 relatori provenienti da più parti: Italia, Stati Uniti, Argentina,Inghilterra. L’evento prevede una conferenza per rafforzare la cooperazione scientifico-culturale tra diversi Paesi, il cui elemento trainante di questa ipotesi di sviluppo è il tema dell’autismo in generale e nei suoi aspetti metodologici e scientifici. Il V° Congresso Internazionale sull’autismo sarà caratterizzato da 5 plenarie, 3 lectio magistralis, 1 sessione poster e 3 workshop.