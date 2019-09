Salerno. Il 12 ottobre iniziativa a sostegno dell’Associazione Angela Serra per la ricerca sul cancro

Nuovo appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro sezione di Salerno “Luana Basile”, impegnata nell’organizzazione di eventi dedicati alla prevenzione, alla salute, alla raccolta fondi e al sostegno alla ricerca. Nel prossimo mese di ottobre è prevista la IX edizione del torneo di burraco di solidarietà, la III dedicata a Marta Cristino. Tra una partita, un ricco buffet e tanti premi i partecipanti potranno sostenere i tanti progetti dell’Associazione Angela Serra. I fondi raccolti verranno utilizzati per iniziative a favore dei pazienti oncologici. Sarà presente l’arbitro nazionale Paola Paolillo. L’appuntamento è previsto per sabato 12 ottobre dalle 17 presso il centro sociale “F. Petraglia” di Salerno. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:30 al numero 089333885 o scrivere all’indirizzo e mail angelaserrasalerno@gmail.com. Un’occasione dunque per stare insieme, divertirsi e sostenere la ricerca contro il cancro e le tante iniziative intraprese dall’associazione Angela Serra.