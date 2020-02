Salerno, il 12 febbraio la presentazione dell’iniziativa “Il teatro incontra Lilt”

I teatri salernitani in campo al fianco della Lilt per sostenere la ricerca sulle malattie oncologiche e il miglioramento degli specifici servizi di assistenza sanitaria. E’ l’obiettivo dell’iniziativa di solidarietà che sarà presentata mercoledì 12 febbraio alle ore 10 presso la Sala del Gonfalone a Palazzo di Città. Parteciperanno il sindaco Vincenzo Napoli, il presidente della Lilt Salerno Giuseppe Pistolese e i rappresentanti del mondo del teatro salernitano che aderiscono al progetto, coordina il giornalista Eduardo Scotti. L’iniziativa “Il teatro incontra la Lilt” rappresenta un momento significativo di mobilitazione ed impegno solidaristico che vede protagonista una realtà importante del mondo culturale cittadino. Gli operatori teatrali ospiteranno all’interno delle proprie strutture i raccoglitori della Lilt per le offerte dei cittadini e programmeranno serate-spettacolo i cui proventi saranno devoluti all’associazione.