Salerno – Il 12 e 13 febbraio lo spettacolo “Non ti pago” a sostengo dell’Associazione Angela Serra

Proseguono le iniziative di solidarietà promosse sul territorio salernitano dall’Associazione Angela Serra per la Ricerca sul Cancro sezione di Salerno “Luana Basile”, impegnata costantemente, nel corso dell’anno, nell’organizzazione di eventi dedicati alla prevenzione, alla salute, alla raccolta fondi e al sostegno alla ricerca. Mancano infatti pochi giorni all’apertura del sipario per lo spettacolo “Non ti pago” di Eduardo De Filippo con la Nuova Compagnia Comica. Apputamento il 12 e 13 febbraio al teatro Arbostella di Salerno alle 20.30. Il ricavato delle due serate sarà destinato ai tanti progetti dedicati ai pazienti oncologici, promossi dall’Associazione Angela Serra. Un invito a tutti a partecipare è stato lanciato dal responsabile dell’Associazione, Arturo Iannelli, il quale ha specificato che per assistere alla divertente commedia è previsto un contributo di soli 10 euro. “Se ridere rigenera il nostro spirito – ha detto Iannelli – , ridere con la sodarietà può rigenerare lo spirito di tante altre persone”. Una nuova occazione dunque per sosterene l’Associazione che periodicamente organizza, tra le altre cose, giornate di prevenzione con visite gratuite e ha istituito un importante servizio di accoglienza in collaborazione con l’Asl Salerno, in base al quale fornisce ai malati di tumore un’assistenza psicologica, ma anche un accompagnamento nell’alimentazione. Non vanno poi dimenticate altre importanti iniziative promosse dall’Associazione come quella del Telefono Oncologico, che fornisce indicazioni e informazioni sulla malattia e le attività di prevenzione organizzate nelle scuole, con un programma didattico che da’ agli studenti l’occasione di incontrare nutrizionisti e persone specializzate sull’alimentazione e sugli stili di vita.