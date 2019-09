Salerno, Gianluca Trombetti è il nuovo Comandante provinciale dei Carabinieri

Cambio al vertice del comando provinciale carabinieri di Salerno: il colonnello Gianluca Trombetti subentra al colonnello Antonio Neosi che era in carica dal 2016. Nato nel 1972 in provincia di Caserta, Trombetti ha già operato in Campania dove, in passato, ha guidato la compagnia dei carabinieri di Giugliano (Napoli). Tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del nuovo secolo è stato impegnato all’estero, in particolare in Bosnia Erzegovina e in Albania. “Sotto il profilo della prevenzione e repressione dei reati, la provincia di Salerno presenta tante realtà diverse”, ha detto questo pomeriggio a margine del saluto alla stampa effettuato nella sede del comando provinciale a Salerno. “La provincia Nord ha problematiche diverse da quella Sud. Ma vorrei continuare a preservare un approccio individualizzato rispetto alle singole problematiche, elaborando progetti d’intervento che siano individualizzati sui fenomeni criminosi delle singole aree”. Il neo comandante provinciale ha sottolineato l’importanza di avere “la collaborazione dei cittadini, noi ci porremo a loro disposizione affinché insieme si giunga al risultato”. Prezioso sarà anche “il coordinamento collaborativo tra le forze di polizia” nel quale Trombetti ha detto di credere molto. Particolare attenzione sarà riservata ai reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti e ai reati predatori che “hanno la medesima importanza del reato associativo anche particolarmente grave”. Per la prima volta, inoltre, in provincia di Salerno ci saranno due comandanti di compagnia donna. “Sono molto felice – ha concluso Trombetti -, con loro ci sarà una grandissima collaborazione così come con gli altri comandanti”. Cambio anche alla guida dei carabinieri del reparto operativo di Salerno: il tenente colonnello Giancarlo Santagata subentra al tenente colonnello Enrico Calandro.