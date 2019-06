Salerno Festival, martedì la presentazione della decima edizione

Martedì 2 luglio, alle ore 11, nella sala giunta del Comune di Salerno ci sarà la conferenza stampa di presentazione della decima edizione del Salerno Festival, organizzato dalla Federazione nazionale dei cori Feniarco in collaborazione con l’Associazione Regionale Cori Campani, il sostegno del Comune di Salerno ed il patrocinio del Comune di Amalfi, della diocesi di Salerno Campagna Acerno, della Camera di Commercio di Salerno, della Fondazione Ravello, della diocesi di Amalfi e Cava de’ Tirreni. Dal 3 al 7 luglio arriveranno in Campania circa 30 cori italiani ed internazionali che terranno concerti a Salerno, Amalfi, Ravello e Napoli. Musica da ascoltare ma anche occasione per formarsi: il fitto programma di appuntamenti prevede due laboratori di studio diretti da docenti di fama nazionale, Fabio De Angelis e Vladimiro Vagnetti. All’incontro con la stampa di martedì mattina saranno presenti: Maria Rita Giordano, assessore alle Politiche Giovanili del Comune di Salerno; Ermanno Guerra, presidente della IX Commissione Ambiente e Cultura del Comune di Salerno; Marco Fornasier, per la Feniarco, e Vicente Pepe, presidente dell’Arcc.