Salerno, ferito un pregiudicato in un agguato: indagini a tutto campo

Non si esclude nessuna pista nelle indagini sul ferimento di un pregiudicato di 22 anni avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri a Salerno (quartiere Pastena). Dopo essere stato ferito alla gamba destra, il giovane ha trovato riparo all’interno della sala giochi Eurobet. Soccorso, è stato ricoverato e non è in pericolo di vita. I carabinieri hanno immediatamente avviato un sopralluogo della zona tra Via Oreste Petrillo e Via Santa Margherita, hanno acquisito i filmati di tutte le telecamere presenti e ricevuto indicazioni parziali da alcune persone. I militari hanno condotto diverse perquisizioni a carico di vari soggetti con pregiudizi penali, allo scopo di trovare tracce utili all’indagine.