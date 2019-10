Salerno, ecco il programma dell’ottava edizione della rassegna “C’era una volta”

Dopo essere scesi in piazza e aver scelto di “combattere” il fenomeno Samara Challenge” regalando a piccoli e grandi la gioia di un abbraccio con Cenerentola, la Compagnia dell’Arte torna a scommettere sul sogno e la magia della favola proponendo un gala con effetto wow. Tappeto rosso venerdì 4 ottobre dalle 19 al Teatro delle Arti di via Grimaldi sul quale sfileranno tutti i protagonisti dell’ ottava stagione di “C’era una Volta”: sei appuntamenti con il family show in programma da ottobre ad aprile sempre di domenica. In cartellone tutti titoli di produzione Compagnia dell’arte, quelli più apprezzati nel corso degli anni. Le fiabe saranno presentate nel corso di questo singolare venerdì da favola, grazie al coinvolgimento degli attori e cantanti della Compagnia che, insieme con i ballerini del Professional Ballet di Pina Testa si esibiranno live ma rigorosamente in smoking. In programma anche la proiezione dei piccoli trailer fotografici di Ilaria Rossi e l’incursione a sorpresa di quei personaggi tanto cari al pubblico della fortunata rassegna. «Le favole sono invenzioni geniali che hanno segnato il nostro cammino – anticipa il direttore artistico e regista della compagine Antonello Ronga – continuare a tramandarle è la nostra missione: ma speriamo anche di far capire alla famiglia quanto sia importante andare a teatro e di sottolineare come una schiera di personaggi fantastici possano impartire allo spettatore i valori del rispetto e dell’uguaglianza, della coerenza e della lealtà». teatroUna festa da vivere insieme in allegria. Grande novità dell’edizione sarà il “Villaggio della Favola”. Ogni domenica il Teatro delle Arti si trasformerà in un luogo incantato, in cui maghi e folletti, principi e regine accoglieranno il pubblico per traghettarli nel magico mondo della fiaba. Musiche ad affetto, costumi sbrilluccicosi e sorrisi sgargianti la squadra di attori e ballerini accompagnerà così le famiglie in platea. Tra angoli dedicati al trucca bimbo e quelli di Baloon Art, troverà spazio anche quello per tutte le piccole Cenerentole che vorranno provare a calzare la scarpetta. Parallelamente all’ottava stagione partirà anche il contest “Il disegno più bello” che dovrà raccontare un momento della favola in scena. Si parte il 20 ottobre con “Bella vs Bestia”: tratto dalla famosa fiaba europea di Madame Villeneuve, narra come la devozione di una donna, Belle, liberò un principe mutato in bestia da un incantesimo. Il 10 novembre la stagione prosegue con “La regina d’inverno”, tratto da una novella di Andersen la storia di due sorelle ce divise dal distino si ritroveranno per non lasciarsi mai più. Il 12 gennaio il testimone passerà a “Cenerentola”, forse la favola più conosciuta al mondo, che affonda le radici nel meridione dell’Italia del seicento in cui una gatta cenerentola perde la scarpetta quando va al ballo con il re. Il 2 febbraio toccherà agli “Aristogatti”, un viaggio nella Parigi del ‘900 insieme con la duchessa e i suoi tre cuccioli, attraverso musiche, luci, effetti e coreografie coinvolgenti. L’1 marzo sarà la volta di “Aladino”, basato sul famoso racconto persiano di Aladino e la lampada meravigliosa. Ultimo appuntamento il 19 aprile con “Il principe d’Egitto”. La storia trae spunto dai libri dell’Esodo dell’Antico Testamento, e racconta di Mosè. Sul palco salirà un cast di oltre 40 professionisti. La serata del 4 è ad ingresso libero. Sempre tre le repliche gli spettacoli: 11, 17 e 19.15. Il prezzo del singolo biglietto è di 12 euro per il bambino, 14 per l’adulto. Abbonamento 65 euro a persona, già attiva la campagna per assicurarsi un posto in platea. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807; 333 4547051 oppure compagniadellarte@libero.it.