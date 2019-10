Salerno, doppio appuntamento al Ridotto con lo spettacolo “La Stessa Stella”

La critica ha letto un importante cambio di rotta dei protagonisti che, votati a sketch con un forte orientamento al cabaret, per la prima volta portano in scena un’opera che nei testi, a tratti, sembra ricordare le chiacchierate dell’indimenticabile “Ricomincio da 3”. Loro sono Pasquale Palma e Gennaro Scarpato, autori, registi ed interpreti, con la collaborazione di Oreste Ciccariello di “La Stessa Stella”. La commedia, che con una vena di profonda cattiveria trasforma il palcoscenico del teatro nel ring della vita, andrà in scena sabato 26 alle 21 e domenica 27 ottobre alle 19 per la stagione di Che Comico, ideata dalla Gv Eventi con la direzione artistica di Gianluca Tortora. «In questo spettacolo si parla d’amore, di amicizia, di bugie tra amici – anticipa Palma – ma tutto questo è all’insegna della risata e sono sicuro che molte persone si ritroveranno in questa storia». La storia è quella di una coppia di amici: uno dei due si sposa e l’altro dovrà fargli da testimone, ma è stato appena lasciato dalla sua fidanzata. Riuscirà lo sposo ad arrivare all’altare baipassando la sofferenza del compagno?

Da questo paradossale punto di vista si dipana la trama, dove i due protagonisti lottano a colpi di cinismo e ipocrisia, rancori e desideri, sentimenti e risentimenti, scambiandosi in continuazione i ruoli che vestono per nascondere la propria egoistica natura più profonda. Ad accompagnare i sentimenti degli attori ci saranno le musiche scritte su misura da Tommaso Primo e Giuseppe Spinelli; la scenografia che rappresenta l’essenziale monolocale in cui si svolge la vicenda è di Antonella Di Martino; i costumi sono di Rossella Aprea. È un salto importante quello della coppia teatrale, una sinergia ineguagliabile la loro che ha valicato anche i confini del successo ottenuto sul piccolo schermo con Made in Sud approdando sui social con una serie di clip che puntano vizi, virtù dei personaggi famosi. Dopo il finto spolier sull’ultima puntata della serie Rosy Abate, precedentemente, il duo si è divertito ad imitare anche Tony Colombo, Stefano De Martino e Chiara Ferragni. Clip che dimostrano una grande onestà intellettuale, caratteristica che li pone in questo momento in cima, per originalità e freschezza, alle proposte comiche e satiriche della scena nazionale. Lo spettacolo andrà in scena sabato alle 21 e domenica alle 19. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.