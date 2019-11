Salerno, domenica la visita di Luigi Di Maio

Sabato 16 e domenica 17 novembre il Capo Politico del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio sarà in Campania per una serie di appuntamenti in cui incontrerà e si confronterà con i portavoce, gli attivisti e i cittadini. Un weekend full immersion di ascolto, insieme a tutte quelle persone che hanno contribuito a rendere grande il Movimento. Il tour campano partirà sabato mattina da Pomigliano d’Arco, per poi toccare le città di Casoria, Pozzuoli, Villaricca, Portici, Acerra, Volla e Guardia Sanframondi. Tappa finale del tour sarà Salerno. L’appuntamento è domenica 17 novembre alle 16:30 presso il Mediterranea Hotel in via Generale Clark, 54.