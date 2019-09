Salerno, domenica la finale della decima edizione di Miss Sud

Tutto pronto per il final event. Compie dieci anni il beauty contest che celebra la bellezza femminile ma in particolar modo quella mediterranea eleggendo di anno in anno le reginette del Sud Italia e sono trentadue le giovanissime dai 13 ai 22 anni che si giocano la finale di Miss Sud, X edizione del concorso nazionale di bellezza, ideato e promosso da Gino Stabile, organizzatore di eventi da oltre 20 anni, con lo spirito di scovare, ogni estate, tra piazze e luoghi caratteristici, la bella tra le belle del sud Italia.

L’appuntamento con la finalissima, realizzato con il patrocinio di Salerno, è fissato per domenica 8 settembre alle 21, al il Teatro del Centro Sociale di Via Guido Vestuti a Salerno, dove le attende una madrina d’eccezione: Adriana Volpe. Al timone della serata torna per il terzo anno consecutivo Beppe Convertini, attuale presentatore de “La Vita in diretta estate”di Rai1. Trentadue le ragazze in lizza. Simona Giordano (18 anni, Napoli), Martina Cimino (15 anni, Eboli), Anita De Martino (15 anni, Salerno) Giovanna Pia Rosato (14 anni, Sant’Egidio dei monti Albino) Anna Nitto (13 anni, Roma) Annarita Matera (15 anni, Petina), Isabella Gatta (16 anni, Salerno) Sophie Mangini (16 anni Buccino) Angela Grassi (15 anni, Cava dei Tirreni) Margherita Murano (18 anni, Buccino) Ester Capozzi (15 anni, Tre Case) Mariella Perillo (18 anni, Capaccio) Rossella Natale (15 anni, Lonate Pozzolo Varese – per Miss Sud chiama Nord) Martina Iannicelli (22 anni, Vallo della Lucania) Natascia Pecoraro (18 anni, Battipaglia) Rosanna Russo (17 anni Napoli) Sarah Palumbo (17 anni, Pellezzano) Vania Cardone (17 anni, Fiorenzuola D’Ardia – per Miss Sud chiama Nord) Elenapia Paciello (16 anni, Roma) Vittoria Di Bello (17 anni, Aquara) Sara Santoriello (17 anni, Vietri) Laura Mellone (17 anni, Eboli) Aurora Maiorano (21 anni, Salerno) Antonella Di Domenico (17 anni, Cava dei Tirreni) Marianna Chiuccarelli (21 anni, Salerno) Daniela Notarnicola (23 anni, Bari) Antonella Tomaselli (25 anni, Rimini – per Miss Sud chiama Nord) Gaia Gianfrancesco (15 anni, Campobasso) Veronica Lacaita (15 anni, Brindisi) Gloriana Salvo (17 anni, Taranto) Serena Bianco (15 anni, Putignano) e Laura Nicla Colucci (17 anni, Fasano). A decidere a chi affidare le fasce in palio una giuria di esperti, rappresentanti del mondo dello spettacolo e delle professioni, tra cui i rappresentanti della Al Pacino, lookmaker e haistyle con grandi collaborazioni nel mondo della televisione. Miss Sud riceverà in premio un viaggio a New York dove effettuerà uno shooting fotografico a cura di Rino La Cerra. In passerella anche musica e comicità, in compagnia della cantante Raffaella De Simone e l’artista Angelo Di Gennaro. La terza edizione del premio andrà a Diego Verdegiglio. Storico, attore e doppiatore italiano, l’artista è noto alle giovani generazioni per la sua partecipazione alle fiction “I Cesaroni” e “Come un delfino”, ma in tanti lo ricordano nelle vesti del presidente Cossiga nella serie Tv “Aldo Moro il Presidente” accanto a Michele Placido e anche nella squadra di “Drive in” con lo sketch “Salve! Sono il figlio di Cesare Ragazzi!”.