Salerno, domani nuovo appuntamento con la community Igers

La community Instagram della provincia, @Igers_Salerno, torna in città per fotografare gli angoli della città vestita per le feste. Nuovo incontro programmato per domani, domenica 15 dicembre, a Salerno, alle ore 18.00, davanti alla stazione centrale per poi incamminarsi lungo il corso e i punti in cui risplendono le istallazioni della kermesse Luci d’Artista, fino a raggiungere la spiaggetta di Santa Teresa per un brindisi e gli auguri di Natale. L’evento diventa occasione di confronto e conoscenza per gli appassionati di mobile photography, realizzando scatti inediti e stories da condividere sui social attraverso gli hashtag #igers_salerno #igerscampania #Igersitalia #lucidartista. Igers Salerno è il visual storytelling della città d’Ippocrate e degli oltre 150 comuni del Salernitano. Un racconto fotografico collettivo su Instagram attraverso gli scatti di quanti vivono e scoprono in vacanza una provincia che offre scorci e meraviglie di ogni genere: mare, entroterra, architettura, cultura, storia e buon cibo. La community, che in quest’ultimo anno ha rilanciato la sua attività anche sul territorio, con appuntamenti alla conoscenza di Nocera Superiore e Sarno, è oggi gestita da Gianpaolo D’Elia, giornalista pubblicista e addetto alla comunicazione per aziende, da Veronica Orlando, grafica pubblicitaria e urbanista paesaggista, e da Francesco Orza, giornalista pubblicista e social media manager. Igers Salerno è la local community ufficiale di Igers Italia, associazione nazionale che riconosce, rappresenta e tutela gli appassionati e i professionisti specializzati nella produzione di contenuti digitali.

