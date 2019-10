Salerno, domani l’iniziativa “Project management in Sanità”

“Project management in Sanità”: è questo il tema di un’intensa giornata di confronti, dibattiti e tavole rotonde in programma Domani, sabato 5 ottobre, dalle 9 alle 19.30, nel Salone Conferenze dell’Ordine dei Medici di Salerno, in via Santi Martiri Salernitani, 31. Il talk di benvenuto, che inizierà alle 9.30, vedrà protagonisti Giovanni D’Angelo, Presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Vito Maria Buonomenna, Presidente Provinciale S.I.G.M Salerno, Francesco Spadera, Coordinatore della Commissione Pm Ordine Ingegneri Salerno, Carmine Vecchione, Direttore del Dipartimento Scuola Medica Salernitana dell’Università degli Studi di Salerno, Michele Brigante, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno. Seguiranno due sessioni di discussione. La prima, moderata da Rosanna Martinelli e Laura Rispoli, sarà articolata su cinque relazioni: “Il senso del Project Management”, di Francesco Spadera. “Le necessità organizzative del mondo sanitario”, di Armando Cozzolino, “La gestione efficace delle relazioni e degli stakeholder nei progetti complessi” di Andrea Barbara e Laura Rispoli, “Qualità e Kpi nell’ambito della Sanità: numeri e non solo percezioni” di Raffaele Abate e“Il reparto nel futuro: l’apporto migliorativo dell’ingegneria biomedica” di Giovanna Della Porta. Alle 14.30 con la relazione “Project Management in sanità: teoria e applicazione pratica – l’apertura del nuovo ospedale delle Apuane”, di Maurizio Dal Maso e Biagio Marsiglia, si aprirà la seconda sessione. Alle 15:30, Tavola rotonda – Sinergie tra esponenti del mondo sanitario e project manager, con la partecipazione di Rosanna Martinelli, Francesco De Caro, Danilo D’Amato, Annalisa Napoli, Francesco Spadera. Alle 17 Rino Di Bonito terrà una relazione su “Appalti pubblici in sanità: il RUP quale volano di Project Management” e, mezz’ora dopo, sarà illustrato un possibile manifesto programmatico, con le conclusioni di Armando Cozzolino e Francesco Spadera. La sessione continuerà con un confronto su “Cyber security e protezione dei dati dei pazienti” tra Vincenzo Vitiello e Carmela Giordano e si concluderà con una discussione tra Cristian Aletto, Francesco Bruno, Lucio Cipollare e Mario De Santis su “Time management in reparto e nello studio di Medicina Generale”.