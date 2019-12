Salerno, domani la presentazione dello spettacolo “Le Noèl de Lucariello”

Salerno – Domani, venerdì 6 dicembre, alle ore 10.30 presso la sala Bottiglieri, si terrà la conferenza stampa di presentazione dello spettacolo “Le Noèl de Lucariello”. Lo spettacolo andrà in scena l’11 dicembre, presso il teatro dell’IIS Genovesi – Da Vinci. Interverranno: Michele Strianese, presidente della Provincia di Salerno; Giovanni Guzzo, consigliere provinciale; Antonia Willburger, assessore alla cultura del Comune di Salerno; Renata Narducci, presidente Alliance Française di Salerno; Gianluca Cammarano, presidente associazione culturale Iperion. L’occasione, inoltre, sarà valida per acquistare i cuori della campagna Telethon 2019 e donare in favore della ricerca.