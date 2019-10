Salerno, domani la presentazione delle “Giornate della Scuola Medica”

In tutto il mondo occidentale cresce vertiginosamente il numero di coloro i quali, per ragioni economiche, rinunciano a curarsi. La sostenibilità del sistema sanitario, sia pubblico che privato, sarà il tema portante del convegno scientifico che, quest’anno, chiuderà le “Giornate della Scuola Medica Salernitana”, organizzate dall’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno. In città arriveranno specialisti provenienti da ogni angolo del pianeta, per dibattere di una questione che mette seriamente in discussione uno dei diritti fondamentali della persona. Per illustrare il convegno nei dettagli, il presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, Giovanni D’Angelo, con una rappresentanza del Consiglio, incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa in programma domani, 8 ottobre, alle ore 11, nella sede dell’Ordine in via Santi Martiri Salernitani, 31.