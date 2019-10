Salerno, domani la presentazione delle attività dell’Associazione Life Entertainment

Domani, mercoledì 16 ottobre, alle ore 10.30, al Comune di Salerno, nella Sala del Gonfalone, si terrà la conferenza stampa per presentare le attività sociali dell’Associazione Life Entertainment. Interverranno: Michele Carfora, performer di fama internazionale e socio fondatore di Life Entertainment, Marita Miano, giornalista e socio fondatore di Life Entertainment, Antonio D’Alessio, consigliere comunale del Comune di Salerno, Marta Leo, presidente dell’associazione Filotea, Fra Gianfranco Pasquariello, sacerdote e psicologo. L’associazione di promozione sociale e culturale Life Entertainment, con sede a Salerno, ha lo scopo di promuovere la cultura, l’arte, le discipline artistiche, sviluppandone e perseguendone le finalità in oggetto anche mediante eventi, concerti, stage, premiazioni, convegni, seminari, presentazioni, attività didattiche e corsi di formazione, in particolare di Teatro Musicale; di concepire un polo culturale affinché si diffonda appunto la cultura e l’arte; di rendere una partecipazione attiva e collettiva alle manifestazioni; di creare una realtà accademica che sia uno specifico punto di riferimento del sud, incentrando le attività sullo studio di: recitazione, canto, musical, in proposito si realizzano inoltre percorsi gratuiti destinati ai giovani di famiglie che versano in condizioni economiche disagiate ed ai portatori di handicap. Tra gli obiettivi di Life Entertainment, poi, figura la divulgazione della conoscenza attraverso tavole rotonde, conferenze, mostre, giornate di studio, gruppi di lavoro, concorsi, premiazioni, festival, rassegne, spettacoli, stage di recitazione e corsi di fotografie.