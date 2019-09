Salerno, domani la presentazione del volume “L’inganno e la vendetta” di Sparano

È in programma domani, mercoledì 11 settembre, alle ore 19.00, la presentazione del libro “L’inganno e la vendetta”, il romanzo storico interamente ambientato a Salerno di Angelo Sparano per Areablu Edizioni. Location dell’evento, organizzato dalla locale sezione del Touring Club Italiano, la chiesa longobarda di Santa Maria de Lama, nel centro storico di Salerno. Nel corso della presentazione, Marcello Andria leggerà brani del libro. Sarà presente l’autore Angelo Sparano. Le vicende narrate si svolgono tra il 1079 e il 1080, all’indomani della conquista normanna di Roberto d’Altavilla detto il Guiscardo: in città vie­ne ammazzato e derubato un mercante amalfitano, al quale è stata sottratta una borsa con­tenente la bellezza di cinquanta bisanti. Landolfo, il funzionario responsabile delle indagini, però, dubita fortemente che quella sia stata solo una rapina. Dietro quell’assassinio potrebbe esserci qualcosa di molto più grave, un oscuro pericolo che minaccia perfino l’arcivescovo di Salerno. I fatti sembrano dargli ragione, quando a quello seguiranno altri delitti, eseguiti con il medesimo e strano rituale. Il romanzo firmato da Sparano ha già riscosso successo in libreria e incuriosito gli avventori di bookshop ed edicole salernitane, dove è già disponibile.