Salerno, domani la presentazione del campus estivo della Fondazione Real Madrid Clinic

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno offrirà il proprio supporto e la propria assistenza medica alla Fondazione Real Madrid Clinic, che ha scelto l’Olympic Salerno e la sua struttura per tenere il suo campus estivo. L’evento sarà presentato presso la struttura di proprietà Olympic, in via Tiberio Claudio Felice, domani martedì 3 marzo, alle 17. Per l’Ordine dei Medici parteciperà Mario Passaro, presidente della neonata squadra di calcio Scuola Medica Salernitana, che sarà accanto al presidente Matteo Pisapia, al manager Italia della Fundación Real Madrid Clinic Rocco Selvaggi, al direttore tecnico dell’Olympic Salerno Vincenzo Daniele; all’assessore allo Sport e all’Ambiente del Comune di Salerno Angelo Caramanno e all’assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione del Comune di Salerno Mariarita Giordano.