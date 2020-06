Salerno, domani la messa per i medici morti di Coronavirus

L’Associazione Mogli Medici Italiani (Ammi) e l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno, hanno organizzato, per domani, domenica 28 giugno, alle ore 12.00 – presso il Duomo di Salerno – una messa celebrata da Monsignor Andrea Bellandi, arcivescovo metropolita, in memoria dei medici e di altre figure professionali sanitarie, caduti durante la pandemia da Covid-19. L’iniziativa vedrà la partecipazione di numerose figure istituzionali, tra cui il sindaco della città di Salerno Vincenzo Napoli e di Cava de’ Tirreni Vincenzo Servalli, nonché i direttori generali dell’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” e della Asl Salerno, oltre ad altri autorevoli esponenti di varie istituzioni; tra questi i presidenti o loro delegati dei vari ordini provinciali delle professioni sanitarie, in primis il dottor Cosimo Cicia, consigliere nazionale della Fnopi. Durante la cerimonia verrà consegnata una targa ai familiari del collega medico Antonio De Pisapia, medico di Medicina Generale, morto causa Covid nell’esercizio professionale a Cava de’ Tirreni.