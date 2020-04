Salerno, domani diretta Facebook con i presidenti degli ordini sanitari

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Salerno organizza il secondo talk in diretta Facebook, in favore della raccolta fondi per l’acquisto di mascherine e altro materiale necessario a rendere ancora più funzionali e pronti ad affrontare l’emergenza coronavirus i medici dell’azienda ospedaliera e dell’azienda sanitaria di Salerno. Sulla pagina ufficiale dell’Ordine, domani sabato 4 aprile, alle 19, interverranno tutti i presidenti degli Ordini delle professioni sanitarie della provincia di Salerno. In particolare, con il presidente dell’Ordine dei Medici Giovanni D’Angelo, interverranno sul Covid-19, la cura, l’organizzazione sanitaria a Salerno, la situazione attuale dei contagi e gli effetti del coronavirus anche dal punto di vista psicologico, il presidente dell’Ordine degli Psicologi Armando Cozzuto, il presidente dell’Ordine dei Veterinari Orlando Paciello, il presidente dell’Ordine dei Chimici e Fisici della Campania Biagio Naviglio, il presidente dell’Ordine dei Farmacisti Ferdinando De Francesco, il presidente dell’Ordine degli Infermieri Cosimo Cicia, la presidente dell’Ordine delle Ostetriche Carmela Muccione, il presidente dell’Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica Pasquale De Rosa e il presidente dell’Ordine dei Biologi Vincenzo D’Anna.