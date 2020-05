Salerno, definito il programma della nona edizione della rassegna “C’era una volta”

Credere nei sogni prima e dopo la pandemia. Il Covid li ha costretti a casa ma non ha fermato la loro energia ed il loro entusiasmo: la squadra della Compagnia dell’Arte è pronta a tornare in scena per cantare, recitare e ballare al cospetto di piccoli e grandi. «Ripartiremo più forti di prima – dice il regista Antonello Ronga – abbiamo approfittato di questa pausa forzata per pensare e creare: via spettiamo a casa nostra e non vediamo l’ora». Sei i titoli che andranno a comporre l’edizione numero 9 di “C’era una volta”, il family show della domenica in programma una volta al mese al Teatro delle Arti di Salerno. Ecco tutti i titoli: “Aladino”, “La magica storia della pizza”, “Jesper il postino di Santa Klaus”, “Anastasia tra storia e leggenda”, Aurora: Bella Addormentata” e “Il Principe d’Egitto”. Queste le favole che andranno a comporre la nuova stagione. In stand by solo le date che verranno annunciate a breve attraverso i canali social della compagine salernitana, mentre la campagna abbonamenti partirà il prossimo 16 giugno. In questo lungo tempo di fermo grande e sentito è stato l’abbraccio delle famiglie affezionate alla famiglia della compagnia dell’arte. Nessuno degli abbonati ha chiesto che gli venisse risarcita la quota degli spettacoli persi. In quest’ottica i direttori artistici, Valentina Tortora e Antonello Ronga, hanno deciso di premiare l’affetto dimostrato stornando le due date perse nella stagione 8 causa Covid nella sottoscrizione del nuovo abbonamento. Invariato il costo della tessera per assistere ai sei spettacoli in cartellone: 65 euro a persona. Il 16 giugno è anche la data ultima per gli ex abbonati che dovranno mandare richiesta di rinnovo tramite mail all’indirizzo compagniadellarte@libero.it. Allo stesso indirizzo sarà possibile far recapitare nuove richieste di tesseramento. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807; 333 4547051.