Salerno, De Luca: “Vorremo fare un Masterplan per il litorale domizio”

“Vorremmo lavorare a Sud di Salerno e fare un Masterplan come stiamo facendo per il litorale domizio”. Lo ha detto ad Eboli (Salerno) il governatore della Campania, Vincenzo De Luca parlando delle iniziative in cantiere per lo sviluppo della provincia di Salerno. “Sentiremo i sindaci – ha spiegato De Luca – e vedremo di avviare questo lavoro di valorizzazione di tutta la Costa Sud”. Secondo l’ex sindaco di Salerno “si stanno aprendo prospettive davvero molto affascinanti per lo sviluppo dei nostri territori”. De Luca, inoltre, ha evidenziato l’importanza che potrà avere in quest’ottica il completamento dell’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. “La Piana del Sele – ha sottolineato il presidente della Giunta regionale – sarà al centro di un processo di sviluppo eccezionale. L’aver concretizzato il sistema aeroportuale campano ci ha consentito di avere la concessione per l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi. Quando avremo ultimato l’allungamento della pista contiamo di portare da 3 a 5 milioni di viaggiatori. Questo significa una rivoluzione economica per la provincia di Salerno”.