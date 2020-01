Salerno, dall’1 al 2 febbraio l’iniziativa “Dona con il cuore”

L’Ail (Associazione Italiana contro le Leucemie – Linfomi – Mieloma) sez. “Marco Tulimieri” di Salerno, che nel 2018 ha compiutoventi anni di attività, rinnova l’appuntamento con la Campagna di sensibilizzazione per la Donazione Sangue. L’iniziativa “Dona con il cuore” avrà luogo sabato 1 e domenica 2 febbraio 2020 dalle 8:00 alle 12:30 presso il Centro Trasfusionale dell’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” di Salerno. Il sangue che quotidianamente si impiega per la cura dei pazienti proviene dalla donazione volontaria e gratuita di molte persone. Negli ultimi anni, però, la regione Campania ha registrato una riduzione considerevole del numero di donatori con inevitabili ripercussioni anche a Salerno: presso l’Ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, infatti, si è reso necessario il rinvio di alcuni interventi chirurgici proprio a causa della mancanza di sangue. Si rende assolutamente necessario,dunque, che un numero sempre maggiore di persone in buona salute, di età compresa tra i 18 e i 65 anni, aderisca a questa iniziativa. A tal proposito anche Renzo Arbore si fece promotore di un appello per sensibilizzare i cittadini campani su tale argomento e il suo invito resta sempre attuale. Per ogni donazione, inoltre, verranno eseguite le analisi previste per legge e al donatore verrà inviata copia dell’esito degli esami, nonché un tesserino riportante il gruppo sanguigno. Come di consueto, la Capitaneria di Porto di Salerno, a seguito del coinvolgimento da parte dell’Associazione DivertiVento, ha sposato la causa con grande sensibilità e sarà presente con una propria delegazione mercoledì 5 febbraio 2020. I numerosi volontari dell’Ail accoglieranno e accompagneranno le persone durante l’intero percorso e al termine offriranno loro una deliziosa colazione.