Salerno, arrivati 117 italiani rimpatriati dalla Tunisia. Negativi tutti i test.

Sono 117 i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e arrivati al porto di Salerno questa mattina intorno alle 8. I passeggeri, come accaduto già nello scorso mese di aprile, hanno viaggiato a bordo di una nave della Grimaldi Lines che, solitamente, già effettua la tratta Tunisi-Salerno. Una volta attraccata nel porto commerciale salernitano, sono partiti i controlli anti-Covid che hanno visto la partecipazione di Capitaneria di Porto, agenti della Questura di Salerno e personale dell’Asl. Gli accertamenti per verificare eventuali forme di contagio hanno dato esito negativo per tutti i passeggeri.