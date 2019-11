Salerno, arrivano 50 nuovi bus con videosorveglianza

Unità cinofile ai capolinea dei pullman ed entro fine anno 50 nuovi bus dotati di videosorveglianza. È quanto stabilito questa mattina nel corso dell’incontro svoltosi in Prefettura a Salerno per fronteggiare il fenomeno delle aggressioni ai danni di autisti, viaggiatori e controllori. Nell’ultimo anno sono almeno 15 gli episodi di violenza avvenuti a bordo dei pullman, ai quali si aggiungono atti di bullismo da parte dei viaggiatori. Una situazione ritenuta “insostenibile” dalle sigle sindacali che hanno chiesto un vertice al Prefetto al quale hanno partecipato anche tutte le forze dell’ordine. “È un’annosa difficoltà – ha spiegato Gerardo Arpino, segretario della Filt Cgil -, ogni sabato si verificano atti di bullismo, soprattutto con le corse serali. L’incontro di questa mattina ci lascia soddisfatti, ci saranno da subito interventi mirati. Ai capolinea saranno utilizzate le unità cinofile della Guardia di Finanza per aumentare la sicurezza dei viaggiatori”.