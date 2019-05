Salerno, Antonello de Rosa in scena con Jennifer per il Pride 2019

L’attore e regista Antonello De Rosa torna sul palco con uno spettacolo straordinario, in occasione del Pride 2019, promosso dal presidente dell’Arcigay di Salerno “Marcella Di Folco” Francesco Napoli e da tutto il circolo.

Domenica 26 Maggio alle ore 21.00 presso Auditorium del Centro Sociale di Pastena, “Quartier Generale dell’Accademia Scena Teatro”, Antonello De Rosa si esibirà in “Jennifer”, spettacolo che quasi 27 anni fa gli permise di vincere il premio Camilleri. Lo spettacolo inoltre vanta 25 riconoscimenti nazionali, tra i quali il premio miglior spettacolo e regia al “Festival Le voci dell’anima” di Rimini nel 2014. L’occasione è dunque quella del Pride Salerno 2019. “C’è tantissima strada da fare – afferma il regista – il Pride rappresenta una vera opportunità di dialogo, dialogando possiamo trovare le risposte a tanti atteggiamenti discriminanti. Io non potevo esimermi dal donare qualcosa di mio per questa causa.” Così ancora una volta il Teatro diviene veicolo culturale su cui far passare messaggi importanti. Lo spettacolo “Jennifer” diretto ed interpretato dal regista Antonello De Rosa, racconta la storia di un travestito che ritrovandosi ai margini di una società che non lo accetta, vive di allucinazioni e così la sua stanza, un basso popolare della Napoli del post terremoto, diviene tutto il suo mondo. In questo mondo la voglia di innamorarsi e l’attesa di una telefonata d’amore che mai arriverà ad inchiodarla al dramma del suicidio. Sabato 26 Maggio alle 21.00 all’Auditorium del Centro Sociale in scena ad ingresso libero “Jennifer” di e con Antonello De Rosa, Simona Avallone e Caterina Ianni.