Salerno, annullato lo spettacolo “Yorick, un Amleto dal sottosuolo”

Erre Teatro comunica l’annullamento dello spettacolo “Yorick, un Amleto dal sottosuolo”, previsto questo giovedì 5 marzo presso l’Ex Chiesa dei Morticelli in Largo Plebiscito a Salerno, in quanto sopraggiunti imprevisti di salute non permettono la presenza di Simone Perinelli in città. Ci scusiamo con il gentile pubblico e con gli organi di informazione stampa e web per la sfortunata circostanza e per la mancata possibilità di mettere in scena lo spettacolo, programmato da tempo con Leviedelfool. La Stagione Mutaverso Teatro continuerà regolarmente con l’evento “Un elefante nella stanza” di e con Ivan Talarico previsto in data 12 marzo c/o la sede dell’Associazione A Casa di Andrea – Los Varanos Hermanos.