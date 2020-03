Salerno, al via la quarta edizione del progetto Liceo Art

Con l’avvio dei Laboratori al Liceo Artistico Sabatini Menna, entra nel vivo la quarta edizione del progetto Liceo Art che rientra nel programma “Scuola Viva – IV annualità – Por Campania Fse 2014/2020”. Accolta con entusiasmo e passione la quarta edizione del laboratorio di Creazione di Impresa e Orientamento Professionale che vede la partecipazione di 18 alunni, oltre ad uditori interessati a verificare la fattibilità delle loro idee di nuove attività. Le idee di nuove attività che riguardano il design, l’organizzazione di eventi, la valorizzazione di spazi per attività culturali e artistiche, progettazione e lancio di brand, servizi di inclusione sociale, officina meccanica, caffè letterario, ecc. sono affidate alla Qs & Partners di Vincenzo Quagliano che cura il laboratorio con l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani dell’Istituto Sabatini Menna Con l’educazione all’imprenditorialità negli istituti scolastici, i ragazzi in età adolescenziale, devono iniziare ad assumersi delle responsabilità, migliorare la capacità di esaminare un problema di qualsiasi natura, sviluppare l’attitudine al problem solving, e, non ultimo, sviluppare capacità creative ed innovative (pensiero laterale), in modo che nel corso della vita abbiano la capacità e la forza di tracciare rotte del tutto nuove anche nei momenti più difficili in cui sembra che non vi sia alcuna mappa per orientarsi. Un innovativo impegno del Liceo Artistico Salernitano diretto da Ester Andreola capace di valorizzare anche la cultura, l’arte e spettacolo per creare nuove attività di lavoro autonomo e per sviluppare le attitudini artistico/ culturali dei giovani campani.