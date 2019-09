Salerno, al via domani la seconda edizione della rassegna “Gusto Italiano”

Ritorna “Gusto Italiano”. Giunge alla seconda edizione l’evento dedicato alla promozione e alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche, agli artigiani e ai produttori di qualità, ai prodotti tipici della regione Campania e non solo, e più in generale alle materie prime locali. La manifestazione, organizzata dal Claai presieduto da Gianfranco Ferrigno in collaborazione con il Movimento Turismo del Cioccolato e delle Eccellenze Italiane e Tanagro Legno Idea, si svolgerà nei giorni dal 6 all’8 settembre a Salerno, in Piazza della Concordia. L’attesissimo evento punterà sulla valorizzazione delle eccellenze dell’enogastronomia di tutta Italia. Salerno sarà la location di partenza per quest’edizione, che approderà poi a Milano nella prossima primavera. Produttori, artigiani del gusto e chef che proporranno interessanti show cooking, condotti dalla giornalista gastronomica Antonella Petitti, saranno i protagonisti delle giornate di Gusto Italiano, dove largo spazio verrà concesso anche ai prodotti a marchio De.Co. (denominazione comunale) del nostro territorio e non solo, allo scopo di consentirne una valorizzazione maggiore ed una diffusione sempre più capillare. Stands variopinti e gustosia celebreranno le migliori eccellenze del territorio italiano, con una particolare predilezione per le produzioni di qualità del Mezzogiorno. Dai taralli pugliesi ai dolci siciliani al pan focaccia pugliese, passando per i salumi e formaggi di Norcia ed Amatrice, senza dimenticare alcuni tra i più rappresentativi sapori del territorio calabrese come la nduja, la liquirizia, i salumi, le mandorle e le conserve di pesce, ed i formaggi della Basilicata. E poi legumi, pasta e sottoli campani, il Tartufo dei Monti Picentini, la Nocciola Tonda di Giffoni Igp, la melenzana rossa di Rotonda Dop, uva e vino Mostino Calabrese. E ancora, formaggi e salumi irpini, il pomodorino del piennolo del Vesuvio Dop e l’albicocca del Vesuvio, confetture e creme calabresi, miele ed olio pugliesi, alghe spiruline del Cilento, Carciofo Bianco ed olio del Tanagro, oltre ai legumi del Vallo di Diano. Intenso sarà il ciclo di appuntamenti con cui saranno valorizzate le eccellenze partecipanti a Gusto Italiano, e che attraverserà tutta la durata della manifestazione. Gli Stands saranno aperti nelle giornate comprese tra venerdì e domenica, dalle 10 alle 24. Il taglio del nastro avverrà domani alle ore 12. Venerdì 6 alle ore 19 il patron dell’azienda I Segreti del Tanagro Pietro D’Elia presenterà il primo dei prodotti a denominazione comunale in rassegna, il peperone crusco di Teggiano. Alle 20 sarà la volta dello show cooking dello chef Michele Di Martino di Casamare dal titolo “Povero Ricco con Tartufo”, a cura di Stagioni Picentine. Sabato 7 alle 19 spazio alla presentazione della Mandorla De.Co. di Amendolara ed ai prodotti tipici del comune dell’Alto Jonio Calabrese a cura del primo cittadino Salvatore Antonio Ciminelli, mentre alle 20 sarà il turno del Tortino di Melanzana Rossa di Rotonda con caciocavallo podolico, la cui ricetta verrà presentata dall’Agriturismo Calivino di Rotonda. Domenica 8 alle ore 20 l’appuntamento conclusivo sarà invece con il Carciofo Bianco del Tanagro e la sua Rete di Produttori: sarà presentato il piatto “Maialino farcito con patate, carciofi in crosta di pate’ del Bianco Tanagro con carciofino fritto” a cura dello chef Vincenzo Citro del Ristorante La sfera di Baronissi. Seguirà la presentazione del Liquore Carciofello e della Rete Produttori Carciofo Bianco del Tanagro.