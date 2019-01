Saldi a Napoli, nessuna fila nei negozi del centro nel primo giorno di sconti

É fiacca la partenza dei saldi a Napoli. Nel primo giorno della stagione di sconti, che terminerà il 5 marzo, non ci sono state file nell’area centrale dello shopping cittadino, da via Chiaia a via Toledo e non molto motivati sono apparsi i consumatori nelle strade ancora affollate del periodo festivo. Gli sconti promessi arrivano al 50%, ma nelle vetrine i cartellini dei prodotti segnalano ribassi tra il 20-30%. “La data dei saldi ci penalizza – dice Giuseppe Giancristofaro, presidente di “ModaNapoli”, che raccoglie i negozi di abbigliamento – Napoli è una città turistica, bisognerebbe ripristinarla al 2 gennaio, come in Sicilia ed in Basilicata, lanciamo un appello in questo senso al presidente della Regione, Vincenzo De Luca”. La stima è di una spesa pro-capite di 120 euro. Anche Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania e Molise, prevede una flessione degli acquisti,”in linea con il calo del 7% registrato a Natale”