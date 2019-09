Sala Consilina – Un convegno per ” Conoscere il proprio corpo: la salute sessuale e riproduttiva”

Sala Consilina (SA) – Il Progetto Sostegno Antiviolenza Rete Attiva, finanziato da Fondazione con il Sud, mira a rafforzare le azioni di contrasto, di prevenzione e di emersione del fenomeno della violenza di genere nei Comuni dei Piani Sociali di Zona S9 e S10 della provincia di Salerno garantendo alle donne che vi abitano percorsi efficaci di autonomia e di uscita dalla violenza. Nell’ambito del progetto S.A.R.A. sono previste azioni di prevenzione per promuovere il diritto di salute delle donne tramite sessioni informative e percorsi di screening. Le sessioni prevedono la collaborazione degli specialisti del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla Via A. De Marsico (ex tribunale) – Sala Consilina. Sono previsti tre incontri di sessioni informative per la salute delle donne e si terranno presso la sala convegni del suddetto distretto dalle ore 10.30 alle 13.00. La seconda giornata che si terrà giovedì 26 settembre 2019 riguarderà l’argomento: “Conoscere il proprio corpo: la salute sessuale e riproduttiva”. Questo il programma: Ore 10:45 registrazione partecipanti; Ore 11.00 inizio lavori; Claudio Mondelli: Direttore del Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina – Polla. Francesco De Laurentiis: Primario del reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero Luigi Curto Polla. Morena Concetta: Ostetrica presso il reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero Luigi Curto Polla e presso il Distretto Sanitario 72 di Sala Consilina. Maria Carmela Bruzzese: Presidente FIDAPA e Caposala reparto di Ginecologia ed Ostetricia del Presidio Ospedaliero Luigi Curto Polla. Michela Masucci: Psicologa e Psicoterapeuta Ore 12:30 dibattito. Ore 13:00 conclusione dei lavori