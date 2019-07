Sala Consilina (SA), Nanni Moretti al “Toko film Fest”

Il grande regista Nanni Moretti sarà l’ospite d’onore dell’edizione di quest’anno del “Toko film Fest”, in programma il 27 e 28 luglio a Sala Consilina. La rassegna cinematografica di cortometraggi nazionali ed internazionali che nasce dalla collaborazione di un gruppo di ragazzi appassionati di cinema, ospiterà Sabato 27 luglio il noto regista che presenterà il suo ultimo docu-film dal tit9lo “Santiago, Italia”. Il film, di recente vincitore del David di Donatello come miglior documentario, racconta, attraverso le parole dei protagonisti e i materiali dell’epoca, i mesi successivi al colpo di stato del 1973 che pose fine al governo democratico di Salvador Allende in Cile. Il documentario si concentra, in particolare, sul ruolo svolto dall’ambasciata italiana a Santiago, che diede rifugio a centinaia di oppositori del regime del generale Pinochet, consentendo poi loro di raggiungere l’Italia. Una grande opportunità dunque per i tanti giovani che quest’anno parteciperanno al Festival per poter incontrare e imparare da uno dei più grandi registi contemporanei italiani. Altro atteso ospite del Festival, il cui tema quest’anno è Fusioni, sarà domenica 28 luglio, l’astro nascente Linda Caridi, l’anno scorso incoronata miglior attrice emergente a Venezia con il NuovoImaie Talent Award grazie al suo ruolo in “Ricordi?” di Valerio Mieli e fresca di Premio Bonacchi ai Nastri d’Argento. I cortometraggi che si sono iscritti al Festival saranno giudicati da una giuria da poco annunciata e composta da esperti de settore: Gianfranco Pannone, Marta Giovannetti e Nicola Calandriello saranno chiamati al difficile compito di decretare i vincitori del concorso di cortometraggi, le cui proiezioni si inseriranno tra gli altri contenuti del Festival.