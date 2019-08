Sala Consilina (SA), grande successo per l’iniziativa “Arti, mestieri e usanze”

Si è conclusa da poco la XXVI edizione della manifestazione che rievoca le celebrazioni ed i fasti per il passaggio dell’Imperatore Carlo V a Sala Consilina. Un sentito grazie va all’Associazione Culturale Arti e Mestieri che con dedizione e caparbietà ha portato avanti una delle edizioni più riuscite degli ultimi anni. Malgrado le difficoltà che la macchina organizzativa ha dovuto affrontare, la XXVI edizione ha avuto un successo ed una partecipazione tali da trasformare per 3 giorni Sala Consilina in una festa a cielo aperto. Ci piace sottolineare l’aspetto inclusivo dell’evento, al quale non hanno fatto mancare la propria collaborazione giovani, anziani, disabili, stranieri etc. Questo è ciò che ci piace; questo è ciò che fa bene alla nostra amata città, questo è l’obiettivo che non bisogna mai perdere di vista: la partecipazione e la collaborazione dei cittadini e tra i cittadini. Grazie all’impegno di chi porta avanti manifestazioni come Arti Mestieri ed Usanze, Passeggiando da San Pietro a San Raffaele,Toko Film Fest, Fritz Festival, Mena Nà Macchia, Villa in Festa etc.., i risultati sono sotto gli occhi di tutti: una piazza viva, stand gastronomici presi d’assalto, vicoli del centro storico preda di amanti delle tradizioni alla ricerca degli odori e dei sapori di una volta, allegria giochi e risate per tutti. Sala Consilina è tutto ciò, e va valorizzata e promossa in tutte le sue peculiarità. Ci auguriamo che ci sia una sempre maggiore collaborazione tra gli eventi che hanno lo stesso filo conduttore ed una attenzione soprattutto agli eventi che puntano alla promozione dei prodotti del territorio. Allo stesso modo vanno vanno sostenuti i nostri talenti. A tal proposito un grosso in bocca al lupo va al Maestro Enzo D’Arco per la nuova avventura che sta per affrontare: la nomina a direttore artistico dell’evento “Alla tavola della Principessa Costanza”, è davvero prestigiosa e riempie di orgoglio tutta Sala Consilina.