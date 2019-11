Sala Consilina (SA), gli studenti del Cicerone hanno girato un video per dire no al ritorno dell’odio razziale

Contro l’indifferenza, hanno deciso di non voltarsi dall’altra parte. Per Liliana Segre e per tutte le vittime della Shoah, e soprattutto per combattere il ritorno dell’odio razziale, che sembra assurdamente tornare di moda, scendono in campo i ragazzi del Liceo Cicerone di Sala Consilina. E lo fanno con un video dal forte impatto emotivo, dove le loro foto (ma anche quelle di docenti e personale del Liceo salese) si accompagnano alle frasi delle vittime della deportazione e della Shoah. Un video che tutti dovrebbero vedere: le foto realizzate dagli stessi studenti insieme alle parole scandite in sottofondo ci restituiscono la dimensione umana e concreta della più grande tragedia di tutti i tempi, che le vecchie generazioni sembrano voler colpevolmente dimenticare, e che le nuove generazioni sembrano non conoscere. Ed immediata è arrivata via e-mail la reazione della Senatrice a vita: “Un lavoro magnifico, emozionate… bravi anzi bravissimi” ha scritto dopo aver visto il filmato, inviando ai ragazzi e al personale del Cicerone un grande abbraccio. “A Liliana Segre con gratitudine” si legge alla fine del video, ma tutti noi dovremmo ringraziare oltre Liliana Segre anche gli studenti del Cicerone, e tutti i giovani che decidono di non voltarsi dall’altra parte. Dovremmo tutti dare un segnale e anche il nostro contributo per ricacciare indietro l’orrore e l’atmosfera d’odio che riprende piede anche qui da noi, in Italia. Senza se e senza ma. Senza scuse. Il video, realizzato dai ragazzi del Cicerone, è parte integrante di un progetto ideato dalle docenti Anna Colucci e Michela Calicchio.